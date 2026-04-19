Catatan Pelatih Persija Seusai Menang dari PSBS Biak

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Persija Jakarta mengemas tiga poin hasil kemenangan atas PSBS Biak di Stadion Maguwoharjo, Sleman pada Sabtu (18/4). Klub berjuluk Macan Kemayoran menang dengan skor 1-0 lewat gol Emaxwell Souza.

Secara statistik Persija unggul segalanya di atas tuan rumah PSBS Biak. Namun, rapatnya pertahanan PSBS sulit ditembus Rizky Ridho dkk.

Kemenangan ini membuat Persija tetap berada di jalur perburuan gelar juara.

Pelatih Persija Mauricio Souza mengatakan tim lawan bermain dengan disiplin sepanjang pertandingan.

"Saya rasa mereka bermain dengan sangat baik sesuai dengan taktik yang mereka usung. Mereka sangat disiplin, menempatkan 10 pemain untuk bertahan dari area tengah lapangan ke belakang,” ujarnya.

Di sisi lain, pelatih asal Brasil itu menilai timnya kurang kreatif dalam membongkar pertahanan PSBS.

“Tim kami sudah berusaha keras, tetapi sekali lagi saya merasa tim kami sedikit kurang kreatif di sepertiga akhir lapangan. Kami berhasil mencapai area dekat kotak penalti, tetapi lebih sering memilih untuk melakukan umpan silang melambung," katanya.

Menurut Souza, anak asuhnya seharusnya bisa bermain lebih efektif dalam memanfaatkan peluang. (mcr25/jpnn)