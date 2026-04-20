Setelah Kalah di Sleman, PSBS Biak Alihkan Fokus ke Persijap Jepara

jogja.jpnn.com, SLEMAN - PSBS Biak harus mengakui keunggulan Persija Jakarta dalam lanjutan BRI Super League pada Sabtu (18/4). Bermain di Stadion Maguwoharjo, klub berjuluk Napi Bongkar kalah tipis 0-1 dari Macan Kemayoran.

Gol semata wayang Emaxwell Souza menjadi pembeda dalam pertandingan tanpa penonton tersebut.

Pertandingan tersebut berjalan dengan ketat. Persija Jakarta mendominasi laga dengan sejumlah peluang.

Namun, ketatnya pertahanan PSBS Biak menghindarkan mereka dari kebobolan banyak gol.

Pelatih PSBS Biak Marian Mihail mengatakan anak asuhnya berjuang dengan disiplin sepanjang pertandingan.

"Dibandingkan dua pertandingan terakhir saat kami kebobolan banyak gol, kali ini kami coba mengubah taktik agar lebih defensif dan bisa menyerang balik. Dari sudut pandang itu, hal tersebut berjalan dengan baik," katanya.

Terlepas dari kekalahan itu, Mihail sudah siap menatap laga penting di depan.

"Strategi kami untuk pertandingan ini sebenarnya juga sebagai persiapan untuk melawan Persijap yang juga merupakan pertandingan penting bagi kami," ujarnya.