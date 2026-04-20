PSS Sleman Usung Misi Rebut Puncak Klasemen Kontra Persiku Kudus

jogja.jpnn.com, SLEMAN - PSS Sleman bersiap melakoni laga krusial pada pekan ke-25 Pegadaian Championship 2025/2026. Skuad berjuluk Laskar Sembada itu akan menjamu Persiku Kudus di Stadion Maguwoharjo, Senin malam (20/4), dengan target mutlak tiga poin demi mengudeta posisi puncak klasemen.

Pertandingan ini menjadi momentum emas bagi PSS Sleman. Pasalnya, rival terdekat mereka Barito Putera baru saja tertahan imbang 3-3 oleh Persiba Balikpapan.

Hasil tersebut membuka jalan bagi Laskar Sembada untuk melompati perolehan poin Barito Putera dan memberikan tekanan besar kepada Persipura Jayapura yang saat ini memimpin klasemen dengan 50 poin.

Pelatih Kepala PSS Sleman Ansyari Lubis menegaskan bahwa timnya tidak boleh terpeleset di tiga laga sisa musim ini. Baginya, setiap pertandingan saat ini memiliki bobot yang sama dengan partai final.

“Pertandingan besok bagi kami adalah seperti final yang sangat krusial. Dalam tiga pertandingan tersisa ini, kami harus selalu meraih poin agar tetap bisa bersaing di papan atas,” ujar Ansyari dalam sesi jumpa pers di Ruang Media Stadion Maguwoharjo, Minggu sore (19/4).

Ansyari memastikan kondisi fisik dan mental anak asuhnya dalam keadaan prima untuk menghadapi perlawanan tim tamu yang dijuluki Macan Muria tersebut. Dukungan ribuan suporter yang diprediksi akan memadati Maguwoharjo diharapkan menjadi energi tambahan bagi para pemain.

“Kami bermain di kandang. Jadi, tekanan ada di lawan. Saya berharap semua pemain punya mental bertarung dan mental untuk memenangkan pertandingan,” tegasnya.

Menanggapi sorotan terkait rotasi di posisi bek kanan, Ansyari Lubis menanggapinya dengan tenang. Ia menekankan bahwa pemilihan pemain murni berdasarkan kebutuhan strategi untuk meredam kecepatan pemain sayap Persiku Kudus.