Laga PSIM Yogyakarta Vs Persija Digelar di Bali Tanpa Penonton

Senin, 20 April 2026 – 10:01 WIB
Duel pemain PSIM Yogyakarta dan Persija Jakarta di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada Jumat (28/11). Foto: Media Officer

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Menjelang laga PSIM Yogyakarta vs Persija Jakarta pada Rabu (22/4), panitia pelaksana mengumumkan perubahan lokasi pertandingan.

Semula, PSIM Yogyakarta direncanakan menjamu Persija di Stadion Sultan Agung, Bantul. Namun, lokasi pertandingan pekan ke-29 itu akhirnya pindah ke Stadion I Wayan Dipta, Gianyar, Bali.

Ketua Panpel PSIM Yogyakarta Wendy Umar Seno Aji mengungkapkan alasan perubahan venue yang dianggap mepet pertandingan.

Baca Juga:

Menurut Wendy, perubahan tempat pertandingan didasari karena pertimbangan keamanan dan kenyamanan.

"Kami menyepakati bahwa aspek keamanan dan kenyamanan seluruh pihak harus menjadi prioritas utama. Mengingat tingginya antusiasme pencinta sepak bola untuk laga krusial ini," katanya.

Pihaknya menilai Stadion Sultan Agung belum siap menyambut animo yang begitu tinggi.

Baca Juga:

"Pertandingan ini akan diselenggarakan tanpa kehadiran penonton. Keputusan strategis ini diambil demi menghindarkan PSIM dari sanksi administratif maupun pengurangan poin yang dapat merugikan posisi kami di klasemen,” katanya.

Keputusan sulit ini diharapkan tetap mendapatkan dukungan dari seluruh elemen suporter PSIM Yogyakarta.

Panpel memastikan pertandingan PSIM Yogyakarta Vs Persija Jakarta digelar tanpa penonton di Stadion I Wayan Dipta, Gianyar, Bali.
BERITA TERKAIT

TERPOPULER

