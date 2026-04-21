Coach Ansyari Senang Pemain PSS Sleman Bisa Bangkit Saat Melawan Persiku

jogja.jpnn.com, SLEMAN - PSS Sleman sukses mengamankan poin penuh setelah menumbangkan tamunya, Persiku Kudus, dalam lanjutan pekan ke-25 Pegadaian Championship 2025/2026. Bertanding di Stadion Maguwoharjo pada Senin malam (20/4), tim berjuluk Laskar Sembada menang tipis dengan skor 2-1.

Bermain di hadapan 7.654 pendukung setianya, PSS Sleman langsung tampil menekan sejak peluit awal dibunyikan wasit Rio Permana Putra. Banyak peluang tercipta, tetapi gol tak kunjung tiba.

Dominasi tuan rumah membuahkan hasil pada menit ke-40 melalui aksi Frederic Injai yang berhasil memecah kebuntuan. Skor 1-0 bertahan hingga turun minum.

Baca Juga: PSS Sleman Usung Misi Rebut Puncak Klasemen Kontra Persiku Kudus

Memasuki babak kedua, konsentrasi pemain PSS sempat goyah pada menit-menit awal. Kondisi ini dimanfaatkan dengan baik oleh Persiku Kudus.

Tendangan Caique Silvio Souza Da Silva sukses menyamakan kedudukan menjadi 1-1 pada menit ke-49.

Tersentak oleh gol penyeimbang, PSS Sleman melakukan rebound cepat. Hanya berselang lima menit, tepatnya di menit ke-54, Gustavo Tocantins mencetak gol krusial yang kembali membawa PSS unggul. Skor 2-1 pun tetap bertahan hingga laga usai.

Pelatih PSS Sleman Ansyari Lubis bersyukur atas kemenangan ini meski mencatat adanya penurunan fokus pada awal babak kedua akibat intensitas tinggi di paruh pertama.

"Kami sangat bersyukur. Pada babak kedua awal, pemain mungkin sedikit kurang fokus sehingga terjadi gol. Namun, saya apresiasi pemain bisa langsung bangkit. Melawan lima bek lawan memang cukup menguras tenaga, ke depan kami harus evaluasi ritme permainan agar lebih efektif," ujar Ansyari.