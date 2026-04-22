Persija Waspadai Kolektivitas PSIM Yogyakarta

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Persija Jakarta bersiap melanjutkan momentum positif mereka dalam lanjutan BRI Super League musim ini. Tim berjuluk Macan Kemayoran itu dijadwalkan menantang PSIM Yogyakarta di Stadion I Wayan Dipta, Gianyar, Bali, pada Rabu malam (22/4).

Datang dengan modal kemenangan di laga sebelumnya melawan PSBS Biak, Persija bertekad mengamankan tiga poin demi menjaga asa juara.

Saat ini, Rizky Ridho dan kawan-kawan masih kokoh di posisi ketiga klasemen sementara dan terus menempel ketat para pesaing di puncak.

Meski PSIM Yogyakarta saat ini sedang mengalami fase sulit dan paceklik kemenangan, pelatih Persija Mauricio Souza enggan meremehkan lawan.

Pelatih asal Brasil itu menilai Laskar Mataram memiliki kekuatan unit yang solid.

"Sepak bola memang melibatkan individu, tetapi kami selalu menekankan aspek kolektif. Di dalam PSIM ada beberapa pemain bagus. Namun, saya tidak bisa menyoroti hanya satu atau dua pemain saja," ujar Souza dalam sesi konferensi pers, Selasa (21/4).

Persiapan Persija kali ini tidak sepenuhnya mulus. Souza menyoroti dua tantangan utama yang dihadapi skuadnya menjelang laga besok.

Souza menilai waktu istirahat mereka sangat singkat karena jeda pertandingan pascalaga melawan PSBS Biak tergolong pendek.