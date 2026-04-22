Duel Lawan Persija di Bali, Pelatih PSIM Yogyakarta Kecewa

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - PSIM Yogyakarta akan menghadapi Persija Jakarta pada pekan ke-29 BRI Super League 2025/26, Rabu sore (22/4). Laga kandang rasa tandang ini digelar di Stadion I Wayan Dipta, Bali.

Pada pertemuan pertama, PSIM Yogyakarta harus menyerah 0-2 dari Persija Jakarta.

Tim berjuluk Naga Jawa itu sedang mengalami paceklik kemenangan pada lima laga terakhir.

Bahkan, tiga pertandingan terakhir PSIM berujung pada kekalahan.

"Satu-satunya hal yang menjadi perhatian saya adalah kami menelan terlalu banyak kekalahan. Saya tidak puas dengan hasil ini karena saya rasa kami bisa jauh lebih baik,” kata pelatih PSIM Jean-Paul Van Gastel, Selasa (21/4).

Di sisi lain, Van Gastel mengaku kecewa dengan pemindahan venue pertandingan hingga ke Bali.

“Mengecewakan karena pertandingan ini tidak bisa digelar di Yogyakarta. Ini sebenarnya adalah momen yang sudah lama ditunggu untuk melawan tim besar seperti Persija,” ujarnya.

Kendati demikian, PSIM akan tetap fokus dan mengedepankan motivasi tim di pertandingan sore ini.