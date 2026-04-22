JPNN.com Jogja Olahraga Van Gastel Puas Meski PSIM Yogyakarta Imbang Melawan Persija

Van Gastel Puas Meski PSIM Yogyakarta Imbang Melawan Persija

Rabu, 22 April 2026 – 19:10 WIB
Van Gastel Puas Meski PSIM Yogyakarta Imbang Melawan Persija - JPNN.com Jogja
Komentar pelatih PSIM Yogyakarta Jean-Paul Van Gastel seusai tahan Persija Jakarta, Rabu (22/4). Foto: Media Officer

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - PSIM Yogyakarta bermain imbang menghadapi Persija Jakarta di Stadion I Wayan Dipta pada Rabu (22/4). Kedua kesebelasan menyudahi pertandingan dengan skor 1-1.

Tuan rumah unggul terlebih dahulu lewat gol Pulga Vidal pada awal babak pertama.

Kemudian, tim tamu Persija Jakarta tidak membutuhkan waktu lama untuk menyamakan skor lewat titik putih.

Pelatih PSIM Yogyakarta Jean-Paul Van Gastel senang anak asuhnya berhasil mengamankan satu poin.

"Di sini saya juga senang dapat mengakhiri tren negatif sebelumnya," kata Gastel.

Meski tertekan sepanjang pertandingan, ia mengatakan anak asuhnya menjalankan instruksi dengan baik terutama pada babak kedua.

"Dengan hasil imbang ini adalah hasil maksimal yang bisa kami lakukan. Saya bilang kami harus bertahan lebih baik babak kedua," ujarnya.

Hasil ini sekaligus menjadi momentum PSIM bangkit di pertandingan selanjutnya. 

PSIM Yogyakarta menahan imbang Persija Jakarta di Bali. Pelatih Van Gastel mengaku ini hasil maksimal yang bisa didapat.
