PSS Sleman Pasang Target Maksimal untuk 2 Laga Sisa

jogja.jpnn.com, SLEMAN - PSS Sleman kini tengah bersiap menghadapi fase paling krusial dalam perjalanan mereka di Pegadaian Championship 2025/2026. Dengan dua pertandingan tersisa, tim berjuluk Laskar Sembada itu secara tegas mengincar poin sempurna demi memastikan satu tiket promosi ke Liga 1 musim depan tanpa harus bergantung pada hasil tim lain.

Pelatih Kepala PSS Sleman Ansyari Lubis memberikan instruksi kepada para pemainnya untuk menganggap sisa kompetisi sebagai partai final.

PSS dijadwalkan akan bertolak ke Balikpapan untuk menghadapi Persiba Balikpapan pada Minggu, 26 April 2026.

Setelahnya, perjuangan mereka akan ditutup di kandang sendiri melawan PSIS Semarang pada Sabtu, 2 Mei 2026.

"Kami target enam poin, sapu bersih, karena itu yang akan mengamankan jalannya kami ke Liga 1," tegas Ansyari seusai memimpin sesi latihan di Lapangan Pakembinangun, Sleman, Kamis (23/4).

Ansyari menekankan bahwa motivasi lawan yang sedang berjuang keluar dari zona degradasi tidak boleh diremehkan.

Ia menolak pendekatan main aman meskipun hasil imbang secara matematis mungkin sudah cukup untuk promosi.

Menurutnya, kemenangan mutlak diperlukan untuk menjaga moral dan kepercayaan diri tim.