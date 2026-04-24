Bertandang ke Balikpapan, Ansyari Lubis Ingin PSS Sleman Tampil Lebih Agresif

jogja.jpnn.com, SLEMAN - PSS Sleman tengah bersiap menghadapi laga krusial dalam lanjutan pekan ke-26 Pegadaian Championship 2025/2026. Laskar Sembada dijadwalkan menantang tuan rumah Persiba Balikpapan di Stadion Batakan pada Minggu (26/4).

Menyadari urgensi pertandingan ini sebagai penentu langkah menuju tiket promosi Liga 1, Pelatih Kepala PSS Sleman Ansyari Lubis memberikan instruksi khusus kepada anak asuhnya agar tidak pulang dengan tangan hampa.

Meski Persiba Balikpapan belum meraih hasil maksimal di klasemen, Ansyari menilai tim asuhan Leo Tupamahu itu memiliki pertahanan yang sangat solid dan permainan yang militan.

Motivasi Persiba untuk keluar dari zona degradasi menjadi ancaman yang wajib diantisipasi.

“Ketika mereka bermain dengan motivasi dan intensitas yang tinggi, kami juga harus lebih dari mereka. Kami jangan mau ditekan, harus kami yang menekan mereka,” tegas Ansyari usai latihan di Lapangan Pakembinangun, Kamis (23/4).

Coach Ansyari Lubis menekankan bahwa pemainnya harus tampil habis-habisan untuk mengimbangi motivasi tinggi lawan.

Dia tidak ingin Persiba mengembangkan intensitas pertandingan sehingga berpotensi membobol gawang PSS Sleman.

"Ketika kami tidak dengan bola, kami harus sama-sama untuk secepatnya merebut bola," instruksi Ansyari.