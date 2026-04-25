JPNN.com

Gustavo Tocantins di Ambang Rekor Gol PSS Sleman

Sabtu, 25 April 2026 – 08:30 WIB
Gustavo Tocantins berselebrasi saat melawan Persipura Jayapura. Foto: MO PSS Sleman

jogja.jpnn.com, SLEMAN - Penyerang tajam asal Brasil Gustavo Tocantins kini berada di ambang sejarah besar bersama PSS Sleman. Pemain yang menjadi tumpuan lini serang Laskar Sembada itu selangkah lagi akan memecahkan rekor gol legendaris klub yang telah bertahan selama dua dekade.

Saat ini, Gustavo telah mengoleksi total 36 gol untuk PSS Sleman. Ia hanya membutuhkan tambahan satu hingga dua gol lagi untuk melewati catatan gol Marcelo Braga, striker ikonik PSS pada era Liga Indonesia musim 2003 dan 2004.

Ketajaman Gustavo musim ini juga menempatkannya dalam persaingan panas di bursa top skor Pegadaian Championship 2025/2026.

Dengan torehan 20 gol, Gustavo tengah membayangi ketat Igor Henrique Da Silva Costa dari Persiku Kudus yang mengemas 21 gol, serta pemuncak takhta sementara, Adilson Gancho Da Silva dari Dhyaksa FC dengan koleksi 25 gol.

Performa konsisten Gustavo mendapat pujian dari Pelatih Kepala PSS Sleman Ansyari Lubis.

Menurutnya, Gustavo adalah kepingan paling berpengaruh dalam skema permainan tim saat ini dan layak mendapatkan dukungan penuh dari rekan setimnya.

“Ya, saya kira dia merupakan striker terbaik kami. Jadi, semua pemain harus bisa mendukung dia agar dia bisa mencapai rekor tersebut,” ujar Ansyari Lubis saat ditemui di Bandara Sepinggan, Balikpapan, Jumat malam (24/4).

Meski rekor individu sudah di depan mata, Ansyari menekankan bahwa kepentingan kolektif tetap menjadi prioritas.

Facebook JPNN.com Jogja Twitter JPNN.com Jogja Pinterest JPNN.com Jogja Linkedin JPNN.com Jogja Flipboard JPNN.com Jogja Line JPNN.com Jogja JPNN.com Jogja
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jogja di Google News

TAGS   PSS Sleman Gustavo Tocantins gol gustavo tocantins pss sleman hari ini Pegadaian peduli

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU