Dokter PSIM Ungkap Kondisi Terkini 2 Pemain Asing yang Dibekap Cedera

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - PSIM Yogyakarta akan menjamu Persita Tangerang dalam lanjutan BRI Super League di Stadion Sultan Agung, Kabupaten Bantul pada Kamis (30/4).

Dalam misi mencari kemenangan, dua pemain andalan PSIM masih belum bisa bergabung.

Gelandang energik Rahmatsho dan Anton Fase dipastikan absen saat bersua Laskar Cisadane karena cedera.

Dokter PSIM, Hansel mengatakan dua pemain asing itu dipastikan absen beberapa laga ke depan.

"Yang pasti untuk pertandingan selanjutnya melawan Persita, dia (Rahmatsho) belum bisa bermain,” katanya.

Kendati demikian, pemain berpaspor Tajikistan itu sudah mulai berlatih di pinggir lapangan.

Pelatih fisik PSIM terus memberikan porsi aktivitas mandiri secara terpisah dari rekan setimnya.

Sedangkan Anton Fase masih dalam masa pemulihan dan terus dipantau tim medis.