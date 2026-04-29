23 Pemain Ikut TC untuk ASEAN Championship 2026, Kiper PSIM Masuk Daftar

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Pelatih Timnas Indonesia John Herdman resmi memanggil 23 pemain untuk mengikuti pemusatan latihan (TC) sebagai langkah awal menuju ASEAN Championship 2026. Agenda ini dijadwalkan berlangsung di Jakarta pada 26 hingga 30 Mei 2026.

Selama lima hari, para penggawa Garuda akan menjalani sesi latihan intensif dan pertandingan internal. TC ini menjadi krusial bagi pelatih asal Kanada itu untuk mengevaluasi hasil pantauannya di kompetisi domestik sepanjang musim.

Salah satu sorotan dalam pemanggilan kali ini adalah masuknya nama Cahya Supriadi. Kiper muda yang kini membela PSIM Yogyakarta itu dipercaya untuk bersaing di bawah mistar gawang bersama nama-nama senior seperti Nadeo Argawinata dan Muhammad Riyandi.

Kehadiran delegasi dari Laskar Mataram ini membuktikan bahwa talenta muda tetap mendapatkan atensi khusus dari tim pelatih nasional.

“Kami telah menyaksikan banyak pertandingan musim ini dan mendapatkan gambaran mengenai potensi pemain domestik. Ini adalah momen penting bagi pemain untuk menunjukkan kualitas mereka,” ujar John Herdman.

Berikut adalah daftar lengkap pemain yang dipanggil untuk memperkuat Timnas Indonesia:

Cahya Supriadi - PSIM Yogyakarta

Muhammad Riyandi - Persis Solo

Nadeo Argawinata - Borneo FC Samarinda

Alfahrezzi Buffon - Borneo FC

Brian Fatari - Dewa United FC

Fajar Fathurrahman - Persija Jakarta

Hokky Caraka - Persita Tangerang

Muhammad Ferarri - Bhayangkara FC

Saddil Ramdani - Persib Bandung

Shayne Pattynama - Persija Jakarta

Wahyu Prasetyo - Dewa United

Yance Sayuri - Malut United FC

Marselino Ferdinan - AS Trencin (Slovakia)

Arkhan Fikri - Arema FC

Egy Maulana Vikri - Dewa United

Marc Klok - Persib Bandung

Ricky Kambuaya - Dewa United

Rivaldo Pakpahan - Borneo FC Samarinda

Thom Haye - Persib Bandung

Witan Sulaeman - Persija Jakarta

Eksel Runtukahu - Persija Jakarta

Jens Raven - Bali United

Rizky Eka Pratama - PSM Makassar

Menuju ASEAN Championship 2026

Indonesia tergabung dalam Grup A bersama rival kuat Vietnam, serta Singapura, Kamboja, dan pemenang babak playoff (Brunei Darussalam atau Timor Leste). Turnamen bergengsi ini akan dihelat pada 24 Juli hingga 26 Agustus 2026.

Pemain yang tampil impresif selama TC di Jakarta tidak hanya berpeluang masuk skuad final AFF Hyundai Cup, tetapi juga diproyeksikan untuk tetap bersama tim dalam agenda FIFA Matchday pada bulan Juni mendatang. (mar3/jpnn)