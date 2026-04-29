23 Pemain Ikut TC untuk ASEAN Championship 2026, Kiper PSIM Masuk Daftar

Rabu, 29 April 2026 – 20:01 WIB
Kiper PSIM Yogyakarta Cahya Supriadi. Foto: Media Officer

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Pelatih Timnas Indonesia John Herdman resmi memanggil 23 pemain untuk mengikuti pemusatan latihan (TC) sebagai langkah awal menuju ASEAN Championship 2026. Agenda ini dijadwalkan berlangsung di Jakarta pada 26 hingga 30 Mei 2026.

Selama lima hari, para penggawa Garuda akan menjalani sesi latihan intensif dan pertandingan internal. TC ini menjadi krusial bagi pelatih asal Kanada itu untuk mengevaluasi hasil pantauannya di kompetisi domestik sepanjang musim.

Salah satu sorotan dalam pemanggilan kali ini adalah masuknya nama Cahya Supriadi. Kiper muda yang kini membela PSIM Yogyakarta itu dipercaya untuk bersaing di bawah mistar gawang bersama nama-nama senior seperti Nadeo Argawinata dan Muhammad Riyandi.

Kehadiran delegasi dari Laskar Mataram ini membuktikan bahwa talenta muda tetap mendapatkan atensi khusus dari tim pelatih nasional.

“Kami telah menyaksikan banyak pertandingan musim ini dan mendapatkan gambaran mengenai potensi pemain domestik. Ini adalah momen penting bagi pemain untuk menunjukkan kualitas mereka,” ujar John Herdman.

Berikut adalah daftar lengkap pemain yang dipanggil untuk memperkuat Timnas Indonesia:

  • Cahya Supriadi - PSIM Yogyakarta
  • Muhammad Riyandi - Persis Solo
  • Nadeo Argawinata - Borneo FC Samarinda
  • Alfahrezzi Buffon - Borneo FC
  • Brian Fatari - Dewa United FC
  • Fajar Fathurrahman - Persija Jakarta
  • Hokky Caraka - Persita Tangerang
  • Muhammad Ferarri - Bhayangkara FC
  • Saddil Ramdani - Persib Bandung
  • Shayne Pattynama - Persija Jakarta
  • Wahyu Prasetyo - Dewa United
  • Yance Sayuri - Malut United FC
  • Marselino Ferdinan - AS Trencin (Slovakia)
  • Arkhan Fikri - Arema FC
  • Egy Maulana Vikri - Dewa United
  • Marc Klok - Persib Bandung
  • Ricky Kambuaya - Dewa United
  • Rivaldo Pakpahan - Borneo FC Samarinda
  • Thom Haye - Persib Bandung
  • Witan Sulaeman - Persija Jakarta
  • Eksel Runtukahu - Persija Jakarta
  • Jens Raven - Bali United
  • Rizky Eka Pratama - PSM Makassar

Menuju ASEAN Championship 2026
Indonesia tergabung dalam Grup A bersama rival kuat Vietnam, serta Singapura, Kamboja, dan pemenang babak playoff (Brunei Darussalam atau Timor Leste). Turnamen bergengsi ini akan dihelat pada 24 Juli hingga 26 Agustus 2026.

Pemain yang tampil impresif selama TC di Jakarta tidak hanya berpeluang masuk skuad final AFF Hyundai Cup, tetapi juga diproyeksikan untuk tetap bersama tim dalam agenda FIFA Matchday pada bulan Juni mendatang. (mar3/jpnn)

Redaktur & Reporter : Januardi Husin

Sumber pssi.org
TAGS   Timnas Indonesia asean championship 2026 cahya supriadi PSIM Yogyakarta psim jogja psim hari ini

