Tak Kunjung Menang, Pelatih PSIM Singgung Keberuntungan

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - PSIM Yogyakarta tidak akan diperkuat sejumlah pemain saat menjamu Persita Tangerang di Stadion Sultan Agung pada Kamis (30/4).

Nama pemain seperti Anton Fase, Rahmatsho dan Fahreza Sudin harus menepi karena cedera.

Sedangkan Pulga Vidal dan Riyanto Abiyoso absen karena akumulasi kartu kuning.

Pelatih PSIM Yogyakarta Jean-Paul Van Gastel mengakui telah mengevaluasi kelemahan timnya selama putaran kedua.

"Kalau kami lihat putaran kedua, kami mungkin kurang beruntung. Dari hasil yang ada, kami sudah tahu bahwa kelemahan kami adalah antisipasi set piece. Kami sudah perbaiki," katanya.

Pada pertemuan perdana kedua tim, PSIM Yogyakarta harus mengakui keunggulan Persita Tangerang dengan skor telak 4-0.

Baca Juga: Dokter PSIM Ungkap Kondisi Terkini 2 Pemain Asing yang Dibekap Cedera

Selain itu, PSIM belum mencatatkan kemenangan di enam laga terakhirnya di kompetisi.

“Pemain tidak kekurangan motivasi, tetapi kalau kami lihat putaran kedua, kami mungkin kurang beruntung," katanya.