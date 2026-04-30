Tak Kunjung Menang, Pelatih PSIM Singgung Keberuntungan

Kamis, 30 April 2026 – 09:15 WIB
Pelatih PSIM Yogyakarta Jean-Paul Van Gastel sebut timnya kurang beruntung. Foto: Media Officer

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - PSIM Yogyakarta tidak akan diperkuat sejumlah pemain saat menjamu Persita Tangerang di Stadion Sultan Agung pada Kamis (30/4).

Nama pemain seperti Anton Fase, Rahmatsho dan Fahreza Sudin harus menepi karena cedera.

Sedangkan Pulga Vidal dan Riyanto Abiyoso absen karena akumulasi kartu kuning.

Pelatih PSIM Yogyakarta Jean-Paul Van Gastel mengakui telah mengevaluasi kelemahan timnya selama putaran kedua.

"Kalau kami lihat putaran kedua, kami mungkin kurang beruntung. Dari hasil yang ada, kami sudah tahu bahwa kelemahan kami adalah antisipasi set piece. Kami sudah perbaiki," katanya.

Pada pertemuan perdana kedua tim, PSIM Yogyakarta harus mengakui keunggulan Persita Tangerang dengan skor telak 4-0.

Selain itu, PSIM belum mencatatkan kemenangan di enam laga terakhirnya di kompetisi.

“Pemain tidak kekurangan motivasi, tetapi kalau kami lihat putaran kedua, kami mungkin kurang beruntung," katanya.

