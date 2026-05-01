PSIM Gagal Memutus Tren Negatif, Pelatih Kecewa

Jumat, 01 Mei 2026 – 10:00 WIB
Pelatih PSIM Yogyakarta Jean-Paul Van Gastel memberikan instruksi di tepi lapangan. Foto: Media Officer

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Tren negatif PSIM Yogyakarta terus berlanjut. Menjamu Persita Tangerang dalam lanjutan pekan ke-30 BRI Super League 2025/26 di Stadion Sultan Agung, Kamis sore (30/4), tim berjuluk Laskar Mataram itu dipaksa menyerah dengan skor tipis 0-1.

Gol tunggal kemenangan tim tamu dicetak oleh Andrejic Aleksa saat laga baru berjalan enam menit.

Meski tampil menekan di hadapan pendukung sendiri, PSIM gagal membalas hingga peluit panjang dibunyikan.

Baca Juga:

PSIM sebenarnya nyaris tertinggal lebih jauh pada menit ke-84 setelah wasit menunjuk titik putih untuk Persita.

Namun, kiper Cahya Supriadi tampil gemilang dengan menghalau eksekusi penalti yang diambil oleh Pablo Ganet, sekaligus menjaga harapan Laskar Mataram hingga akhir laga.

Sayangnya, aksi heroik di bawah mistar tersebut tidak diikuti dengan ketajaman di lini depan.

Baca Juga:

Hasil minor ini memperpanjang catatan kelam PSIM yang kini telah melewati tujuh laga tanpa kemenangan.

Dalam lima pertandingan terakhir, klub kebanggaan warga Yogyakarta ini harus menelan empat kali kekalahan.

BERITA TERKAIT

