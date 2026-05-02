Manajer Mengundurkan Diri, PSIM Yogyakarta Fokus Menuntaskan Sisa Kompetisi

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Kabar mengejutkan datang dari tim promosi PSIM Yogyakarta. Sang manajer tim Razzi Taruna mengundurkan diri dari jabatannya.

Pengunduran diri tersebut ia sampaikan melalui akun Instagram resminya pascakekalahan melawan Persita Tangerang di Stadion Sultan Agung.

Manajemen PSIM Yogyakarta sendiri menghargai keputusan yang diambil Razzi Taruna.

Direktur Utama PSIM Jogja Yuliana Tasno mengapresiasi dedikasi Razzi selama menjadi bagian dari Laskar Mataram.

"Kami sangat menghargai keputusan pribadinya dan mendoakan yang terbaik untuk Razzi ke depannya,” katanya.

Selanjutnya PSIM Yogyakarta akan fokus menjaga stabilitas tim dan menyelesaikan kompetisi.

“Fokus utama kami saat ini adalah merampungkan sisa laga musim ini dengan maksimal, mempersiapkan tim untuk musim depan, serta konsisten mengembangkan pembinaan usia muda,” ujarnya.

Menurutnya, sinergi antara manajemen, pemain dan dukungan tanpa henti dari suporter akan menjadi energi utama PSIM dalam menatap laga-laga krusial di depan mata.