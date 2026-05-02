Melakoni Laga Pemungkas, PSS Sleman Waspada PSIS yang Main Tanpa Beban

jogja.jpnn.com, SLEMAN - Stadion Maguwoharjo bersiap menjadi saksi perjuangan terakhir PSS Sleman dalam fase reguler Grup Timur Pegadaian Championship 2025/2026. Pada Minggu sore (3/5), skuad Laskar Sembada akan menjamu rival klasiknya, PSIS Semarang, dalam laga pemungkas yang menjadi penentu nasib menuju gerbang kasta tertinggi.

Bagi PSS Sleman, pertandingan ini adalah final yang sesungguhnya. Kemenangan bukan lagi sebuah pilihan, tetapi keharusan untuk mengunci tiket promosi langsung ke Super League musim depan.

Tensi tinggi dipastikan menyelimuti lapangan hijau sejak peluit pertama dibunyikan.

Namun, tantangan besar justru datang dari kondisi psikologis lawan. PSIS Semarang, sang tamu berjuluk Laskar Mahesa Jenar, datang ke Bumi Sembada dengan status nothing to lose karena pasti akan tetap berada di Liga 2 musim depan.

Kepastian mereka bertahan di kompetisi musim depan membuat tim asal Jawa Tengah itu diprediksi tampil lepas tanpa tekanan klasemen.

Pelatih kepala PSS Ansyari Lubis mengingatkan anak asuhnya agar tidak terkecoh dengan status PSIS. Menurutnya, tim yang bermain tanpa beban justru seringkali menjadi batu sandungan yang menyakitkan.

“Terkadang ada plus dan minusnya. Mereka pasti bermain lepas karena sudah bertahan di kompetisi ini. Itu yang harus kami waspadai karena pemain yang nothing to lose itu kadang-kadang sangat berbahaya,” tegas Ansyari.

Demi meredam skema permainan lawan, Ansyari menginstruksikan anak asuhnya untuk tampil solid secara kolektif.