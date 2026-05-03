PSS Sleman Siap untuk Laga Penentu Demi Tiket Super League

jogja.jpnn.com, SLEMAN - Stadion Maguwoharjo bersiap menjadi saksi perjuangan akhir PSS Sleman. Menutup rangkaian fase Grup Timur Pegadaian Championship 2025/2026, PSS Sleman dijadwalkan menjamu PSIS Semarang pada Minggu sore (3/4).

Laga pekan ke-27 ini bukan sekadar laga penutup, melainkan partai final demi mengunci tiket promosi otomatis ke kasta tertinggi.

Saat ini, PSS Sleman masih kokoh di puncak klasemen Grup Timur dengan koleksi 53 poin. Namun, posisi mereka jauh dari kata aman.

Persipura Jayapura menempel ketat di posisi kedua dengan poin yang sama, disusul Barito Putera dengan 50 poin.

Kemenangan atas PSIS menjadi harga mati jika ingin memastikan status juara grup tanpa bergantung pada hasil pertandingan lain.

Pelatih Kepala PSS Ansyari Lubis menegaskan bahwa skuadnya telah siap tempur. Dalam sesi jumpa pers, Sabtu (2/5), ia menekankan pentingnya tanggung jawab kolektif di lapangan.

"Kami sudah mempersiapkan tim, baik secara mental maupun fisik. Tujuan akhir kami jelas lolos ke Super Liga. Pemain harus fokus, bertanggung jawab, dan bekerja keras. Kemenangan ini untuk membahagiakan seluruh masyarakat Sleman," tegas Ansyari.

Bermain di kandang sendiri menjadi kartu as bagi PSS. Penyerang sayap andalan Terens Puhiri mengakui bahwa kehadiran Sleman Fans akan menjadi motor penggerak tambahan bagi para pemain.