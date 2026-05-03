Maguwoharjo Bergemuruh, PSS Sleman Segel Tiket Liga 1 Seusai Menaklukkan PSIS Semarang

jogja.jpnn.com, SLEMAN - Stadion Maguwoharjo menjadi saksi sejarah kembalinya Super Elang Jawa ke kasta tertinggi kompetisi sepak bola Indonesia. PSS Sleman berhasil memastikan diri promosi ke Liga 1 Super League musim depan setelah memetik kemenangan krusial pada pertandingan pekan ke-27 Grup B Liga 2, Minggu sore (3/5).

Bermain di hadapan 16 ribu suporternya yang memadati Maguwoharjo, PSS sukses menundukkan PSIS Semarang dengan skor telak 3-0.

Dominasi PSS Sleman sudah terlihat sejak babak pertama. Gustavo Tocantins membuka keran gol pada menit ke-35, disusul oleh gol Junior Haqi pada menit ke-58 yang memperlebar jarak.

Pesta kemenangan tim kebanggaan masyarakat Sleman itu akhirnya ditutup oleh gol Arda Alfareza pada menit ke-87, sekaligus mengunci tiket otomatis menuju kasta tertinggi.

Keberhasilan ini membuktikan kualitas PSS Sleman sebagai salah satu tim besar di tanah air.

Tim asuhan pelatih Ansyari Lubis itu hanya menghabiskan satu tahun di Liga 2, sebelum akhirnya kembali ke kasta tertinggi.

Kemenangan atas PSIS membawa PSS mengoleksi 56 poin di puncak klasemen Grup B, mengungguli Persipura yang memiliki poin sama, tetapi kalah dalam regulasi penentuan posisi juara grup.

Di Grup B, persaingan berakhir sangat dramatis. Persipura harus puas berada di posisi runner up meski menang 2-0 atas Persiku Kudus.