Persib Vs PSIM Yogyakarta, Beban Ada di Kubu Maung Bandung

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - PSIM Yogyakarta akan menjalani pertandingan sulit menghadapi Persib Bandung di Stadion Gelora Bandung Lautan Api pada Senin (4/5).

Anak asuh Jean-Paul Van Gastel tersebut bertekad untuk bangkit meskipun akan melawan sang pemuncak klasemen sementara Super League.

Di laga terakhirnya, Laskar Mataram harus menelan pil pahit setelah takluk dari tamunya Persita Tangerang.

"Besok akan menjadi pertandingan yang sangat berat bagi kedua tim. Saya rasa akan ada atmosfer yang luar biasa,” ujar Van Gastel, Minggu (4/5).

Meskipun terpaut poin yang cukup jauh, Van Gastel menilai bahwa tekanan justru ada di kubu tuan rumah karena Persib sedang dalam ambisi mempertahankan posisi puncak klasemen.

Persib Bandung saat memiliki poin 69, sama dengan Borneo FC yang membuntuti di peringkat kedua.

Selain itu, ada Persija Jakarta yang membayangi di peringkat ketiga dengan 62 poin.

“Persib harus menang dari kami karena mereka sedang berusaha memenangi gelar juara. Pada pertandingan berikutnya mereka harus pergi ke Jakarta sehingga itu akan menjadi pertandingan yang sangat berat bagi mereka," katanya.