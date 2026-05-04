PSS Sleman Segel Tiket Promosi, Ansyari Lubis: Mereka Bertarung dengan Hati

jogja.jpnn.com, SLEMAN - Atmosfer Stadion Maguwoharjo pecah dalam kegembiraan pada Minggu sore (3/5). PSS Sleman resmi mengakhiri perjalanan di Pegadaian Championship 2025/2026 dengan catatan gemilang, kemenangan telak 3-0 atas PSIS Semarang sekaligus mengamankan tiket kembali ke kasta tertinggi, Super League 2026/2027.

Pelatih Kepala PSS Sleman Ansyari Lubis tidak dapat menyembunyikan rasa bangganya terhadap performa Ega Rizky dan kawan-kawan. Baginya, kemenangan ini bukan sekadar soal taktik, melainkan bukti mentalitas baja para pemain.

Tampil menekan sejak peluit pertama, Laskar Sembada menunjukkan kelasnya sebagai pemuncak klasemen Grup Timur.

Tiga gol kemenangan masing-masing dicetak oleh Gustavo Tocantins (35’), Junior Haqi (52’) dan Arda Alfareza (87’).

Kemenangan ini memastikan PSS mengoleksi 56 poin, angka tertinggi di antara kontestan lainnya, yang sekaligus memberikan mereka hak istimewa untuk menjadi tuan rumah laga Grand Final mendatang.

Dalam sesi jumpa pers seusai laga, Ansyari Lubis memberikan apresiasi emosional kepada anak asuhnya. Ia menilai komitmen pemain sudah terbentuk bahkan sebelum musim dimulai.

“Ini menunjukkan kualitas pemain yang sangat baik. Mereka bertarung, mereka berjuang, dan mereka memperjuangkan apa yang ingin mereka capai,” ujar Ansyari dengan nada bangga.

Ia juga menambahkan bahwa keberhasilan ini merupakan perpaduan antara kerja keras di lapangan dan dukungan spiritual dari luar lapangan.