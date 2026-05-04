Pertahanan PSIM Dipuji, Tetapi Persib Bandung Ingin 3 Poin

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Persib Bandung bersiap menjamu PSIM Yogyakarta dalam laga krusial pekan ke-31 Super League 2025/2026 di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Senin sore (4/5). Meski sang tamu memiliki pertahanan yang sulit ditembus, skuad Maung Bandung menegaskan bahwa tiga poin adalah hasil yang tidak bisa ditawar.

Pelatih Persib Bojan Hodak memberikan kredit khusus pada organisasi permainan PSIM Yogyakarta. Menurut pelatih asal Kroasia tersebut, Laskar Mataram merupakan tim yang memiliki etos kerja tinggi dan sangat sulit dikalahkan secara telak.

"Kami fokus pada mereka yang memiliki organisasi yang baik dan sulit dikalahkan. Bahkan ketika kalah, mereka hanya kalah dengan selisih satu gol. Tidak ada yang bisa meremehkan tim yang bekerja sangat keras seperti mereka," ujar Hodak dalam sesi konferensi pers, Minggu (3/5).

Walaupun memiliki waktu persiapan yang tergolong singkat, hanya empat hari setelah laga tandang, Hodak tetap optimistis. Momentum kemenangan 4-2 atas Bhayangkara FC pada laga sebelumnya menjadi modal mental yang kuat bagi anak asuhnya.

Nada lebih tegas datang dari benteng pertahanan Persib Federico Barba. Bek asal Italia tersebut menyatakan bahwa seluruh pemain sudah siap tampil habis-habisan demi mempertahankan posisi di puncak klasemen. Bagi Barba, di fase krusial akhir musim ini, kemenangan adalah kewajiban mutlak.

“Kami harus terus berjuang karena kami butuh kemenangan. Melawan PSIM Yogyakarta di kandang sendiri, kemenangan adalah harga mati,” tegas Barba.

Mantan pemain Serie A itu menambahkan bahwa kepercayaan diri tim sedang berada di titik tertinggi. Keberhasilan melewati tekanan berat di laga sebelumnya menjadi bukti kekompakan skuat Maung Bandung.

"Kami hanya perlu memenangkan pertandingan demi pertandingan. Saat ini, bagi kami pertandingan besok adalah yang paling penting," tambahnya.