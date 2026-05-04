JPNN.com

JPNN.com Jogja Olahraga Pertahanan PSIM Dipuji, Tetapi Persib Bandung Ingin 3 Poin

Pertahanan PSIM Dipuji, Tetapi Persib Bandung Ingin 3 Poin

Senin, 04 Mei 2026 – 14:45 WIB
Pertahanan PSIM Dipuji, Tetapi Persib Bandung Ingin 3 Poin - JPNN.com Jogja
Pelatih Persib Bandung Bojan Hodak (tengah) bicara soal pertandingan vs PSIM Jogja, Minggu (24/8). Foto: M. Sukron Fitriansyah/JPNN.com

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Persib Bandung bersiap menjamu PSIM Yogyakarta dalam laga krusial pekan ke-31 Super League 2025/2026 di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Senin sore (4/5). Meski sang tamu memiliki pertahanan yang sulit ditembus, skuad Maung Bandung menegaskan bahwa tiga poin adalah hasil yang tidak bisa ditawar.

Pelatih Persib Bojan Hodak memberikan kredit khusus pada organisasi permainan PSIM Yogyakarta. Menurut pelatih asal Kroasia tersebut, Laskar Mataram merupakan tim yang memiliki etos kerja tinggi dan sangat sulit dikalahkan secara telak.

"Kami fokus pada mereka yang memiliki organisasi yang baik dan sulit dikalahkan. Bahkan ketika kalah, mereka hanya kalah dengan selisih satu gol. Tidak ada yang bisa meremehkan tim yang bekerja sangat keras seperti mereka," ujar Hodak dalam sesi konferensi pers, Minggu (3/5).

Baca Juga:

Walaupun memiliki waktu persiapan yang tergolong singkat, hanya empat hari setelah laga tandang, Hodak tetap optimistis. Momentum kemenangan 4-2 atas Bhayangkara FC pada laga sebelumnya menjadi modal mental yang kuat bagi anak asuhnya.

Nada lebih tegas datang dari benteng pertahanan Persib Federico Barba. Bek asal Italia tersebut menyatakan bahwa seluruh pemain sudah siap tampil habis-habisan demi mempertahankan posisi di puncak klasemen. Bagi Barba, di fase krusial akhir musim ini, kemenangan adalah kewajiban mutlak.

“Kami harus terus berjuang karena kami butuh kemenangan. Melawan PSIM Yogyakarta di kandang sendiri, kemenangan adalah harga mati,” tegas Barba.

Baca Juga:

Mantan pemain Serie A itu menambahkan bahwa kepercayaan diri tim sedang berada di titik tertinggi. Keberhasilan melewati tekanan berat di laga sebelumnya menjadi bukti kekompakan skuat Maung Bandung.

"Kami hanya perlu memenangkan pertandingan demi pertandingan. Saat ini, bagi kami pertandingan besok adalah yang paling penting," tambahnya.

Lini pertahanan PSIM Yogyakarta dipuji oleh pelatih Persib Bandung. Namun, Maung Bandung memasang targat tiga poin demi mempertahankan posisi puncak.
Sumber Antara
Facebook JPNN.com Jogja Twitter JPNN.com Jogja Pinterest JPNN.com Jogja Linkedin JPNN.com Jogja Flipboard JPNN.com Jogja Line JPNN.com Jogja JPNN.com Jogja
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jogja di Google News

TAGS   PSIM Yogyakarta psim jogja Persib Bandung psim vs persib bojan hodak super league

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU