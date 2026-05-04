Persib Bandung Menang Tipis Atas PSIM Yogyakarta

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Persib Bandung berhasil mengamankan poin penuh saat menjamu PSIM Yogyakarta dalam lanjutan pekan ke-31 Super League. Bertanding di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA) pada Senin malam (4/5), tim berjuluk Maung Bandung itu menang tipis dengan skor 1-0.

Kemenangan ini membuat Persib makin nyaman di puncak klasemen dengan koleksi 72 poin, sekaligus memperlebar keunggulan menjadi selisih tiga poin dari pesaing terdekatnya, Borneo FC.

Pertandingan yang dipimpin oleh wasit asal Jepang, Yudai Yamamoto, langsung memanas sejak peluit pertama dibunyikan. Persib tidak butuh waktu lama untuk memecah kebuntuan.

Pada menit ke-2 Matricardi berhasil mencatatkan namanya di papan skor melalui sundulan mematikan yang gagal diantisipasi pertahanan Laskar Mataram. Skor 1-0 bertahan hingga turun minum.

Meski unggul, Persib terus menekan. Ramon Tanque sempat mendapatkan dua peluang emas pada menit ke-10 dan menit ke-21, tetapi kegemilangan kiper PSIM Cahya Supriadi serta akurasi yang kurang tepat membuat kedudukan tidak berubah.

Memasuki babak kedua, PSIM Yogyakarta mencoba keluar dari tekanan dengan memperlambat tempo permainan.

Ze Valente dan kolega beberapa kali mencoba membangun serangan, tetapi disiplinnya lini belakang Persib menjadi tembok tebal.

Pada menit ke-51, ketegangan sempat terjadi saat wasit meninjau Video Assistant Referee (VAR) menyusul insiden duel Ramon Tanque di kotak terlarang. Namun, wasit memutuskan tidak ada penalti untuk kubu tuan rumah.