PSS Sleman Pilih Rehat Sebelum Mempersiapkan Diri untuk Laga Puncak

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Euforia menyelimuti Stadion Maguwoharjo setelah PSS Sleman memastikan diri promosi ke Super Liga 2026/2027. Kemenangan telak 3-0 atas rival klasik, PSIS Semarang, pada Minggu sore (3/5), tidak hanya mengamankan tiket promosi tetapi juga membawa Laskar Sembada melenggang ke babak final Pegadaian Championship 2025/2026.

Menjelang partai final kontra Garudayaksa yang dijadwalkan pada Sabtu malam (9/5) di Stadion Maguwoharjo, Pelatih Kepala PSS Sleman Ansyari Lubis mengambil kebijakan khusus.

Alih-alih langsung menggenjot fisik pemain, ia memilih memberikan waktu istirahat kepada Frédéric Injaï dan kawan-kawan.

Ansyari Lubis menekankan pentingnya aspek psikologis setelah perjuangan panjang di fase grup. Ia menginstruksikan para pemain untuk menjauh sejenak dari lapangan hijau guna mengisi ulang energi dan mental.

“Kami akan menikmati hasil pertandingan hari ini. Dalam 1–2 hari ke depan, kami akan melakukan recovery agar bisa lebih siap dan lebih bugar menghadapi pertandingan final. Jadi, mari nikmati momen ini, tetap enjoy dan berbahagia bersama keluarga,” ujar Ansyari saat sesi wawancara di Ruang Media Stadion Maguwoharjo, Minggu (3/5).

Para pemain diimbau untuk menjaga suasana hati agar tetap positif.

Keseimbangan antara tuntutan profesional dan kehidupan pribadi dinilai menjadi kunci utama agar kondisi mental skuat tetap stabil sebelum kembali memusatkan fokus penuh pada persiapan taktis di pertengahan pekan.

Menengok ke belakang, Ansyari mengaku tidak ada laga yang mudah selama gelaran kompetisi musim ini.