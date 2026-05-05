PSIM Terpuruk di Bandung, Van Gastel Kecewa Tren Negatif Berlanjut

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - PSIM Yogyakarta kembali gagal memutus rantai hasil buruk setelah dipaksa menyerah dengan skor tipis 0-1 oleh Persib Bandung pada laga pekan ke-31 BRI Super League 2025/26. Bertanding di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Senin (4/5), gol cepat tuan rumah menjadi momok bagi Laskar Mataram.

Gawang PSIM sudah bobol saat laga baru berjalan dua menit. Berawal dari eksekusi tendangan bebas terukur Thom Haye, Patricio Matricardi berhasil menyambut bola dengan sundulan yang merobek jala gawang tim tamu.

Pelatih kepala PSIM Yogyakarta Jean Paul Van Gastel tidak bisa menyembunyikan kekecewaannya atas kelengahan anak asuhnya pada awal laga. Menurutnya, kebobolan melalui situasi bola mati (set piece) merusak rencana permainan yang telah disusun.

"Kami memulai laga ini dengan kebobolan dari set piece. Ini yang membuat pertandingan kami berat. Akibatnya, Persib lebih enjoy bermain dan menunggu kesalahan kami untuk melakukan serangan balik cepat," ujar Van Gastel seusai laga.

Meski mencoba tampil lebih berani dan mengambil risiko pada babak kedua untuk mengejar ketertinggalan, PSIM tetap gagal mencetak gol penyeimbang.

Beruntung, penampilan gemilang kiper Cahya Supriadi di bawah mistar gawang mencegah Laskar Mataram kalah dengan skor yang lebih mencolok.

Senada dengan pelatihnya, bek asal Jepang Yusaku Yamadera juga menyesalkan kegagalan timnya mengantisipasi serangan awal Persib.

“Pada awal laga kami kebobolan, ini membuat laga terasa berat. Banyak hal yang tidak berjalan baik dan harus segera diperbaiki sebelum laga berikutnya," tegas pemilik nomor punggung tiga tersebut.