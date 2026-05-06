JPNN.com

JPNN.com Jogja Olahraga PSIM Mengulang Kesalahan: Tertinggal Gol Cepat, Sulit Menyamakan Kedudukan

PSIM Mengulang Kesalahan: Tertinggal Gol Cepat, Sulit Menyamakan Kedudukan

Rabu, 06 Mei 2026 – 10:47 WIB
PSIM Mengulang Kesalahan: Tertinggal Gol Cepat, Sulit Menyamakan Kedudukan - JPNN.com Jogja
Pemain PSIM Yogyakarta menjalani latihan di Stadion Mandala Krida pada Selasa pagi (14/4). Foto: Media Officer

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - PSIM Yogyakarta kalah dua kali berturut-turut. Setelah tumbang melawan Persita Tangerang, kali ini Laskar Mataram kalah dari Persib Bandung pada pekan ke-31 Super League, Senin (4/5).

Dua kekalahan tersebut memiliki kesamaan, yaitu gol cepat yang dibuat oleh tim lawan.

Saat melawan Persita, PSIM sebagai tuan rumah kebobolan menit ke-6 lewat sontekan Aleksa Andrejic.

Baca Juga:

Setelah tertinggal, anak asuh Jean-Paul Van Gastel tampak kesulitan menembus ketatnya pertahanan Persita.

Kemudian, ketika menghadapi Persib Bandung, PSIM bahkan sudah kebobolan saat laga baru berjalan dua menit lewat gol Patricio Matricardi.

Van Gastel mengatakan ketinggalan pada menit awal membuat timnya harus ekstra keras mengejar skor.

Baca Juga:

“Kami mengawali pertandingan yang sedikit sulit karena dalam menit pertama kami kembali kebobolan dari skema bola mati. Jadi, itu adalah awal yang berat bagi kami,” katanya.

Kendati demikian, ia tetap mengapresiasi kerja keras anak asuhnya sepanjang pertandingan.

PSIM Yogyakarta kebobolan gol cepat pada dua pertandingan terakhirnya melawan Persita Tangerang dan Persib Bandung.
Facebook JPNN.com Jogja Twitter JPNN.com Jogja Pinterest JPNN.com Jogja Linkedin JPNN.com Jogja Flipboard JPNN.com Jogja Line JPNN.com Jogja JPNN.com Jogja
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jogja di Google News

TAGS   PSIM Yogyakarta Persib Bandung persita tangerang Jean-Paul Van Gastel bri super league psim hari ini psim jogja

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU