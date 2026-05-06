PSIM Mengulang Kesalahan: Tertinggal Gol Cepat, Sulit Menyamakan Kedudukan

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - PSIM Yogyakarta kalah dua kali berturut-turut. Setelah tumbang melawan Persita Tangerang, kali ini Laskar Mataram kalah dari Persib Bandung pada pekan ke-31 Super League, Senin (4/5).

Dua kekalahan tersebut memiliki kesamaan, yaitu gol cepat yang dibuat oleh tim lawan.

Saat melawan Persita, PSIM sebagai tuan rumah kebobolan menit ke-6 lewat sontekan Aleksa Andrejic.

Setelah tertinggal, anak asuh Jean-Paul Van Gastel tampak kesulitan menembus ketatnya pertahanan Persita.

Kemudian, ketika menghadapi Persib Bandung, PSIM bahkan sudah kebobolan saat laga baru berjalan dua menit lewat gol Patricio Matricardi.

Van Gastel mengatakan ketinggalan pada menit awal membuat timnya harus ekstra keras mengejar skor.

“Kami mengawali pertandingan yang sedikit sulit karena dalam menit pertama kami kembali kebobolan dari skema bola mati. Jadi, itu adalah awal yang berat bagi kami,” katanya.

Kendati demikian, ia tetap mengapresiasi kerja keras anak asuhnya sepanjang pertandingan.