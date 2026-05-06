Sentuhan Magis Figo Dennis Bawa Dua Rival Jogja Promosi ke Super League

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Pada usia yang masih tergolong muda, gelandang Timnas Indonesia Figo Dennis Saputrananto berhasil mengukir tinta emas dalam sejarah karier sepak bola profesionalnya. Pemuda kelahiran Probolinggo, 28 April 2006 itu menjadi sosok fenomenal setelah sukses memberikan kontribusi vital bagi dua tim besar asal Yogyakarta, PSIM Yogyakarta dan PSS Sleman, untuk promosi ke kasta tertinggi secara beruntun.

Prestasi gemilang tersebut dimulai saat Figo membela Laskar Mataram di kompetisi kasta kedua musim 2024/2025.

Peran krusialnya di lini tengah berhasil mengantarkan PSIM Yogyakarta naik kasta ke Liga 1 untuk musim 2025/2026.

Seolah tak berhenti di sana, magis Figo berlanjut saat ia menyeberang ke Bumi Sembada pada musim berikutnya.

Berseragam PSS Sleman dengan nomor punggung 77, Figo tercatat telah tampil sebanyak 11 kali sejak fase grup hingga babak krusial.

Kehadirannya terbukti menjadi jimat keberuntungan sekaligus pilar kekuatan bagi Laskar Sembada untuk merengkuh tiket promosi ke Liga 1 musim 2026/2027.

"Pastinya saya sangat senang dan bangga. Secara pribadi, saya selalu berusaha memberikan yang terbaik di setiap tim yang saya bela. Bisa jadi memang rezeki saya bisa membawa dua tim ini promosi," tuturnya seusai sesi latihan di Lapangan Pakembinangun, Selasa sore (5/5).

Figo juga memuji loyalitas suporter dari kedua kubu, baik Brajamusti/The Maident maupun PSS Fans (BCS/Slemanzia), yang menurutnya menjadi bahan bakar utama kesuksesan tim.