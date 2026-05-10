Titiek Soeharto Menonton Final Championship: Kalah Menang Hal Biasa

Minggu, 10 Mei 2026 – 09:10 WIB
Ketua Komisi IV DPR RI Titiek Soeharto menyaksikan pertandingan final Championship PSS Sleman vs Garudayaksa di Stadion Maguwoharjo pada Sabtu (10/5). Foto: M. Sukron Fitriansyah/JPNN.com

jogja.jpnn.com, SLEMAN - Ketua Komisi IV DPR RI Titiek Soeharto menyaksikan pertandingan final Championship yang mempertemukan PSS Sleman vs Garudayaksa di Stadion Maguwoharjo, Kabupaten Sleman pada Sabtu (9/5).

Pertandingan tersebut berkedudukan sama kuat 2-2 hingga babak extra time.

Pemenang harus ditentukan lewat babak adu penalti. Tim promosi Garudayaksa akhirnya keluar sebagai sang juara setelah penendang terakhir PSS berhasil ditepis kiper.

Titiek sendiri mengaku pertama kali menyaksikan pertandingan di kompetisi kasta kedua tanah air. 

Menurutnya, pertandingan PSS Sleman vs Garudayaksa tersebut berlangsung sangat seru.

"Kami sebagai penonton puas sampai ke adu penalti. Dua-duanya pantas menjadi juara," katanya. 

Lebih lanjut, putri presiden ke-2 RI tersebut menyampaikan pesannya kepada suporter Indonesia untuk lebih fair menerima hasil pertandingan. 

"Kalah menang sesuatu yang biasa. Kalau yang kami jagokan kalah, enggak usah merusak, harus terima apa adanya dan jangan ada petasan ini itu," ucapnya. 

