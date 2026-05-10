Pemain PSIM Yogyakarta Minta Suporter Penuhi Stadion

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - PSIM Yogyakarta akan menjamu Malut United dalam lanjutan BRI Super League di Stadion Sultan Agung pada Minggu (10/5).

Pada pertemuan pertama PSIM Yogyakarta berhasil merebut tiga poin.

Pelatih PSIM Yogyakarta Jean-Paul Van Gastel mengatakan Malut United memiliki pemain yang berkualitas.

“Mereka memiliki pemain-pemain dengan kualitas individu yang baik yang dapat menentukan pertandingan dalam satu aksi," katanya.

Oleh karena itu, ia meminta para pemain untuk berhati-hati dalam transisi.

Van Gastel memastikan bakal memegang teguh filosofi permainan timnya meski masih berada di tren negatif tanpa kemenangan dalam delapan laga terakir.

“Terkait cara kami bermain, kami akan tetap bermain dengan cara yang sama seperti yang sudah kami lakukan. Semuanya sepakat dengan cara kami bermain dan cara kami berlatih,” ujarnya.

Pemain PSIM Raka Cahyana berharap dukungan dari suporter dalam laga kandang tersebut.