Malut United Percaya Diri Menantang PSIM, Incar 3 Kemenangan Beruntun

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Malut United FC datang ke Yogyakarta dengan kepala tegak. Berbekal modal impresif dari dua laga terakhir, tim berjuluk Laskar Kie Raha itu mengusung misi balas dendam sekaligus mempertahankan tren positif saat menantang PSIM Yogyakarta pada pekan ke-32 BRI Super League 2025/26.

Laga yang akan digelar di Stadion Sultan Agung, Bantul, Minggu malam (10/5), menjadi panggung pembuktian bagi Malut United yang sedang dalam performa "panas".

Setelah sempat mengalami paceklik kemenangan, Malut United kembali menemukan ketajamannya. Tidak main-main, tim asal Maluku Utara itu sukses menggelontorkan 12 gol hanya dalam dua pertandingan terakhir.

Mereka mengalahkan PSBS Biak dengan skor 7-0 dan mengandaskan perlawanan Persis Solo dengan skor 5-2.

Rentetan kemenangan besar ini diakui gelandang Malut United, Tri Setiawan, telah mengembalikan mentalitas bertanding tim ke level tertinggi.

“Semua pemain siap menjalankan game plan. Kami bertekad mempertahankan tren positif. Saya dan rekan-rekan akan berjuang mengerahkan seluruh kemampuan demi meraih hasil terbaik,” ujar Tri Setiawan.

Kini, Malut United bercokol di peringkat ke-6 klasemen sementara dengan 52 poin. Tambahan tiga poin di Bantul sangat krusial untuk menjaga asa mereka menembus posisi empat besar pada sisa musim ini.

Kondisi berbanding terbalik dialami tuan rumah. PSIM Yogyakarta saat ini masih tertahan di peringkat ke-11 dengan 39 poin.