Pelatih PSIM Yogyakarta Beri Catatan Meski Menang atas Malut United

Senin, 11 Mei 2026 – 09:50 WIB
Pemain PSIM Yogyakarta merayakan gol saat berhadapan dengan Malut United di Stadion Sultan Agung pada Minggu (10/5). Foto: Media Officer

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - PSIM Yogyakarta akhirnya mengakhiri puasa kemenangan di Super League. Ze Valente dkk menang 2-0 atas tamunya Malut United pada Minggu (10/5).

Dua gol tuan rumah masing-masing dicetak oleh Ze Valente dan Andi Irfan.

Pelatih PSIM Yogyakarta Jean-Paul Van Gastel memuji permainan anak asuhnya.

Kendati demikian, pelatih asal Belanda itu tetap memberikan catatan terhadap permainan timnya.

“Kami bisa bermain cukup bagus pada laga kali ini, tetapi kemudian kembali selalu kesulitan di final third. Banyak keputusan salah yang dilakukan," katanya.

Van Gastel menilai bahwa masalah pada laga sebelumnya adalah kesulitan dalam penyelesaian akhir sehingga PSIM sukar menang.

“Target untuk tidak terdegradasi sudah bisa kami penuhi, tetapi saya selalu ingin lebih dan berharap mentalitas ini bisa juga tertanam di pemain,” kata Gastel.

Jalannya Pertandingan
Sejak peluit pertama dibunyikan, Malut United sebenarnya mengambil inisiatif serangan. Dominasi tim tamu sempat membuat lini pertahanan PSIM bekerja ekstra keras selama 30 menit awal.

