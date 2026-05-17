Tiket Laga Kandang Terakhir PSIM Yogyakarta Ludes Terjual

Minggu, 17 Mei 2026 – 18:06 WIB
Pertandingan PSIM Yogyakarta di Stadion Sultan Agung pada Sabtu (16/8). Foto: M. Sukron Fitriansyah/JPNN.com

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - PSIM Yogyakarta Vs Madura United yang berlangsung di Stadion Sultan Agung Bantul malam ini menjadi laga kandang terakhir Laskar Mataram. 

Dalam laga tersebut, Panitia Pelaksana PSIM Yogyakarta menyebut tiket pertandingan sudah terjual habis.

Kuota 8.500 tiket yang disediakan panpel tuan rumah, sejak 15 Mei 2026 sudah habis terjual. 

Media Officer PSIM Yogyakarta Irza Triamanda mengatakan antusiasme pendukung PSIM sangat luar biasa di laga kandang terakhir Super League musim ini.

"Sejumlah 8.500 tiket yang dirilis telah terjual. Kami sangat mengapresiasi dukungan masif ini dan penuhnya Stadion Sultan Agung akan memberikan suntikan semangat tersendiri bagi tim," katanya. 

Manda juga mengajak seluruh suporter untuk mematuhi regulasi pertandingan, saling menghormati dan menjaga nama baik Yogyakarta.

Pada laga malam ini, kepolisian akan menerjunkan 302 personel untuk mengamankan jalannya pertandingan. 

Kapolres Bantul AKBP Bayu Puji Hariyanto mengatakan persiapan telah dimatangkan untuk memberikan rasa aman dan nyaman bagi suporter yang hadir.

Tiket PSIM Yogyakarta Vs Madura United telah habis terjual. Ini adalah laga kandang terakhir Laskar Mataram.
