Tak Ingin Terdegradasi, Madura United Butuh 3 Poin di Kandang PSIM

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Madura United akan menghadapi laga sulit melawan PSIM Yogyakarta di Stadion Sultan Agung pada Minggu (17/5).

Pertandingan pekan ke-33 itu menjadi krusial karena Madura United butuh poin untuk tetap bertahan di Super League musim depan.

Karteker Madura United Rakhmad Basuki meminta anak asuhnya fokus pada pertandingan melawan tuan rumah.

"Kami sepakat bahwa besok adalah pertandingan penting. Yang jelas kami harus kerja keras, harus mengeluarkan yang terbaik untuk pertandingan besok," katanya, Sabtu (16/5).

Menurutnya, Madura United memiliki motivasi lebih karena ingin keluar dari bayang-bayang zona degradasi.

"Kami berusaha untuk keluar dari zona degradasi dan pilihannya adalah kami mendapat tiga poin," ujarnya.

Untuk itu, ia berharap semua pemain bisa tampil tanpa beban dan fokus pada tujuan tim.

Di klasemen sementara, Madura United menempati posisi ke-15. Klub berjuluk Sape Kerrab itu hanya terpaut satu poin dari Persis Solo yang berada di zona merah.