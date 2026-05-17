JPNN.com

JPNN.com Jogja Olahraga Tak Ingin Terdegradasi, Madura United Butuh 3 Poin di Kandang PSIM

Tak Ingin Terdegradasi, Madura United Butuh 3 Poin di Kandang PSIM

Minggu, 17 Mei 2026 – 18:20 WIB
Tak Ingin Terdegradasi, Madura United Butuh 3 Poin di Kandang PSIM - JPNN.com Jogja
Stadion Sultan Agung Bantul tempat berlangsungnya laga PSIM vs Madura United. Foto: Media Officer

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Madura United akan menghadapi laga sulit melawan PSIM Yogyakarta di Stadion Sultan Agung pada Minggu (17/5).

Pertandingan pekan ke-33 itu menjadi krusial karena Madura United butuh poin untuk tetap bertahan di Super League musim depan.

Karteker Madura United Rakhmad Basuki meminta anak asuhnya fokus pada pertandingan melawan tuan rumah.

Baca Juga:

"Kami sepakat bahwa besok adalah pertandingan penting. Yang jelas kami harus kerja keras, harus mengeluarkan yang terbaik untuk pertandingan besok," katanya, Sabtu (16/5).

Menurutnya, Madura United memiliki motivasi lebih karena ingin keluar dari bayang-bayang zona degradasi. 

"Kami berusaha untuk keluar dari zona degradasi dan pilihannya adalah kami mendapat tiga poin," ujarnya. 

Baca Juga:

Untuk itu, ia berharap semua pemain bisa tampil tanpa beban dan fokus pada tujuan tim.

Di klasemen sementara, Madura United menempati posisi ke-15. Klub berjuluk Sape Kerrab itu hanya terpaut satu poin dari Persis Solo yang berada di zona merah.

Madura United akan menjalani laga sulit di kandang PSIM Yogyakarta karena sedang berjuang terhindar dari zona degradasi.
Facebook JPNN.com Jogja Twitter JPNN.com Jogja Pinterest JPNN.com Jogja Linkedin JPNN.com Jogja Flipboard JPNN.com Jogja Line JPNN.com Jogja JPNN.com Jogja
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jogja di Google News

TAGS   PSIM Yogyakarta Madura United zona degradasi super league psim jogja psim hari ini psim vs madura united

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU