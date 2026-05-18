Kalah di Kandang PSIM, Nasib Madura United Ditentukan Pekan Depan

Senin, 18 Mei 2026 – 07:15 WIB
Pertandingan PSIM Yogyakarta vs Madura United. Foto: IG/@PSIMJOGJA

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - PSIM Yogyakarta sukses mengamankan tiga poin penuh setelah menumbangkan tamunya, Madura United, dengan skor tipis 2-1 dalam laga pekan ke-33 Super League 2025/2026. Bertanding di Stadion Sultan Agung Bantul pada Minggu malam (17/5), kemenangan Laskar Mataram ini sekaligus memaksa Madura United menunda ambisi mereka untuk lolos dari jerat degradasi.

Dengan hasil ini, Madura United tertahan di peringkat ke-15 klasemen sementara dengan raihan 32 poin.

Posisi mereka kian terancam karena hanya terpaut satu angka dari Persis Solo (31 poin) yang di laga sebelumnya menang 1-0 atas Dewa United.

Nasib Madura United kini harus ditentukan hidup mati pada pekan pamungkas saat menjamu PSM Makassar.

Bagi PSIM Yogyakarta, tambahan tiga poin ini belum mengubah posisi mereka di urutan ke-11 klasemen.

Namun, Laskar Mataram kini mengoleksi 45 poin, menyamai raihan dua tim di atasnya yaitu Arema FC dan Persita Tangerang.

Tampil di hadapan pendukung sendiri, PSIM Yogyakarta langsung mengambil inisiatif serangan sejak menit awal.

Skuad asuhan Jean-Paul van Gastel sukses mendominasi lini tengah dan membuat Madura United kesulitan mengembangkan permainan.

PSIM Yogyakarta sukses meraih tiga poin saat menjamu Madura United di Stadion Sultan Agung Bantul.
