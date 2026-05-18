Van Gastel Senang dengan Penampilan PSIM Saat Menaklukkan Madura United

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - PSIM Yogyakarta menang tipis 2-1 saat menjamu Madura United di Stadion Sultan Agung Bantul pada Minggu (17/5).

Dua gol tuan rumah dicetak Pulga Vidal dan Muhammad Iqbal, sementara tim tamu hanya mampu mencetak satu gol melalui Junior Brandao.

Pelatih PSIM Yogyakarta Jean-Paul Van Gastel merasa senang dengan penampilan anak asuhnya.

“Saya benar-benar menikmati pertandingan dari bangku cadangan," kata pelatih berpaspor Belanda itu.

Dua gol PSIM tercipta pada babak pertama. Van Gastel mengakui bahwa Madura United tampil berbeda pada babak kedua.

Pasalnya, klub berjuluk Laskar Sape Kerrab itu membutuhkan poin untuk menjauh dari zona degradasi.

“Kami sedikit kesulitan untuk bermain seperti babak pertama. Namun, akhirnya kami harus berjuang keras demi mempertahankan tiga poin ini,” ujarnya.

Dengan hasil kemarin, Madura United tertahan di peringkat ke-15 klasemen sementara dengan raihan 32 poin.