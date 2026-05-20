JPNN.com

JPNN.com Jogja Olahraga Perjalanan PSS Sleman di Pegadaian Championship, Kolektivitas Jadi Kunci

Perjalanan PSS Sleman di Pegadaian Championship, Kolektivitas Jadi Kunci

Rabu, 20 Mei 2026 – 16:15 WIB
Perjalanan PSS Sleman di Pegadaian Championship, Kolektivitas Jadi Kunci - JPNN.com Jogja
PSS Sleman kembali ke Liga 1 setelah menaklukkan PSIS Semarang. Foto: MO PSS Sleman

jogja.jpnn.com, SLEMAN - PSS Sleman resmi menutup musim kompetisi Pegadaian Championship 2025/2026 dengan torehan yang membanggakan. Tidak hanya berhasil mencapai target kembali ke Super League, sepanjang musim Laskar Sembada sukses menampilkan performa konsisten dan atraktif dalam total 28 pertandingan yang mereka jalani di berbagai fase kompetisi.

Perjalanan PSS musim ini terbagi dalam empat fase, termasuk fase grup yang berlangsung sengit melalui tiga putaran (27 pertandingan) sebelum menembus partai puncak.

Pada fase penyisihan grup, PSS menjadi tim yang paling banyak mengumpulkan poin, yaitu 56 poin.

Baca Juga:

Secara statistik, PSS Sleman mencatatkan performa impresif dengan 16 kemenangan, delapan imbang, dan empat kekalahan.

Sepanjang musim, PSS Sleman sudah mencetak 55 gol dan 21 kebobolan.

Puncak perjuangan mereka terjadi pada Sabtu (9/5) di Stadion Maguwoharjo, Sleman, saat PSS berhadapan dengan Garudayaksa FC dalam duel final mempertemukan juara Grup Timur dan Grup Barat.

Baca Juga:

Namun, anak asuh Ansyari Lubis gagal menutup musim dengan gelar juara Championship setelah berjuang sampai babak adu penalti.

Salah satu kekuatan utama PSS musim ini adalah meratanya distribusi gol. Lima puluh lima gol yang tercipta lahir dari kontribusi 12 pemain PSS, ditambah dua gol bunuh diri dari pemain lawan.

Meski gagal juara Championship 2025/2026, PSS Sleman menutup musim dengan berbagai catatan yang impresif.
Facebook JPNN.com Jogja Twitter JPNN.com Jogja Pinterest JPNN.com Jogja Linkedin JPNN.com Jogja Flipboard JPNN.com Jogja Line JPNN.com Jogja JPNN.com Jogja
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jogja di Google News

TAGS   PSS Sleman pss sleman hari ini penampilan pss sleman rekor pss sleman Gustavo Tocantins championship 2025/2026

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU