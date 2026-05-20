Perjalanan PSS Sleman di Pegadaian Championship, Kolektivitas Jadi Kunci

jogja.jpnn.com, SLEMAN - PSS Sleman resmi menutup musim kompetisi Pegadaian Championship 2025/2026 dengan torehan yang membanggakan. Tidak hanya berhasil mencapai target kembali ke Super League, sepanjang musim Laskar Sembada sukses menampilkan performa konsisten dan atraktif dalam total 28 pertandingan yang mereka jalani di berbagai fase kompetisi.

Perjalanan PSS musim ini terbagi dalam empat fase, termasuk fase grup yang berlangsung sengit melalui tiga putaran (27 pertandingan) sebelum menembus partai puncak.

Pada fase penyisihan grup, PSS menjadi tim yang paling banyak mengumpulkan poin, yaitu 56 poin.

Baca Juga: PSS Sleman Evaluasi Internal untuk Menyambut Super League

Secara statistik, PSS Sleman mencatatkan performa impresif dengan 16 kemenangan, delapan imbang, dan empat kekalahan.

Sepanjang musim, PSS Sleman sudah mencetak 55 gol dan 21 kebobolan.

Puncak perjuangan mereka terjadi pada Sabtu (9/5) di Stadion Maguwoharjo, Sleman, saat PSS berhadapan dengan Garudayaksa FC dalam duel final mempertemukan juara Grup Timur dan Grup Barat.

Namun, anak asuh Ansyari Lubis gagal menutup musim dengan gelar juara Championship setelah berjuang sampai babak adu penalti.

Salah satu kekuatan utama PSS musim ini adalah meratanya distribusi gol. Lima puluh lima gol yang tercipta lahir dari kontribusi 12 pemain PSS, ditambah dua gol bunuh diri dari pemain lawan.