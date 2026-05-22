PSIM Yogyakarta Kembali Disanksi Komdis PSSI, Harus Bayar Rp 125 Juta

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - PSIM Yogyakarta kembali dijatuhi sanksi oleh komite displin PSSI. Tim berjuluk Naga Jawa itu dinilai melanggar regulasi saat menjamu pada pekan ke-33 Super League melawan Madura United, Minggu (17/5).

Dalam salinan yang diterima, PSIM Yogyakarta mendapatkan dua sanksi sekaligus.

Kemenangan yang diraih oleh anak asuh Jean Paul Van Gastel itu harus dibayar mahal karena ada penonton yang menyalakan flare.

Komdis PSSI menilai panitia pelaksana PSIM Yogyakarta lalai sehingga dikenakan sanksi denda Rp 40 juta.

Sanksi berikutnya dijatuhkan kepada klub karena penonton tuan rumah yang menyalakan flare.

Akibatnya, PSIM harus menanggung sanksi denda sebesar Rp 250 juta.

Manajemen PSIM dalam keterangannya menghormati keputusan atas pelanggaran regulasi tersebut dan berkomitmen untuk bertanggung jawab.

Selain itu, klub juga serius dalam mengevaluasi agar kejadian serupa tidak terulang.