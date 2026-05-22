PSIM Incar Kemenangan Kontra Arema FC, Bidik Posisi 10 Besar

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - PSIM Yogyakarta bertekad menutup musim kompetisi Liga Super dengan catatan manis. Laskar Mataram dijadwalkan melakoni laga pamungkas musim ini dengan menghadapi Arema FC pada Jumat (22/05).

Meski sudah memastikan diri bertahan di kasta tertinggi musim depan, pelatih PSIM Jean-Paul Van Gastel menegaskan bahwa timnya tetap mengusung target ambisius.

Saat ini, PSIM Yogyakarta bercokol di peringkat ke-11 klasemen sementara dengan koleksi 45 poin.

Posisi mereka sebenarnya setara dengan Arema FC dan Persita Tangerang yang berada tepat di atasnya, tetapi PSIM saat ini kalah dalam hal selisih gol.

Pelatih asal Belanda itu mengungkapkan bahwa kemenangan atas Arema FC menjadi harga mati demi memperbaiki posisi di tabel klasemen akhir.

“Kami bermain melawan Arema dengan poin yang sama, saya menginginkan kami finis 10 besar," ujar Van Gastel.

Baginya, laga penutup ini adalah kesempatan emas untuk menggeser klub-klub yang saat ini berada di atas mereka.

Dengan meraih tiga poin penuh, PSIM berpeluang besar untuk mengamankan posisi 10 besar yang menjadi target manajemen dan tim pelatih.