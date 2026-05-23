PSIM Kalah di Kandang Arema FC, Fokus Pemain Jadi Sorotan

Sabtu, 23 Mei 2026 – 07:30 WIB
Pelatih PSIM Yogyakarta Jean-Paul Van Gastel dan pemain Deri Corfe pascalaga, Jumat (22/5). Foto: Media Officer

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Upaya PSIM Yogyakarta menutup musim BRI Super League 2025/2026 dengan manis pupus setelah ditaklukkan Arema FC pada Jumat (22/5).

Bermain di Stadion Kanjuruhan, klub berjuluk Laskar Mataram itu kalah dengan skor 1-3.

Pada laga tersebut, PSIM Yogyakarta harus kebobolan menit-menit awal yang menyulitkan mereka mengejar ketertinggalan.

Pascalaga, Pelatih PSIM Yogyakarta Jean-Paul Van Gastel menyoroti fokus anak asuhnya.

“Saya rasa sebagian besar pemain saya pada babak pertama tidak begitu fokus pada pertandingan. Hasilnya, setelah empat menit, kami kebobolan satu gol akibat kesalahan individu,” ujarnya.

Gastel menilai kebobolan menit-menit awal menyebabkan timnya sulit untuk bermain sesuai strategi yang sudah dirancang.

“Tentu itu adalah awal yang sulit, terutama saat melakoni laga tandang melawan Arema yang secara fisik merupakan lawan yang kuat,” ucapnya.

Kendati demikian, dia tetap mengapresiasi kerja keras penggawa Laskar Mataram sepanjang pertandingan.

