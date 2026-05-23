Belajar dari Arsenal, PSIM Perpanjang Kontrak Van Gastel

Sabtu, 23 Mei 2026 – 18:45 WIB
Pelatih PSIM Yogyakarta Jean-Paul Van Gastel memberikan instruksi di pinggir lapangan. Foto: Media Officer

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Jean-Paul Van Gastel dipastikan tetap menjadi pelatih kepala PSIM Yogyakarta di Super League musim 2026/2027.

Manajemen PSIM Yogyakarta mengumumkan kabar tersebut pada Sabtu (23/5).

General Manager PSIM Yogyakarta Steven Sunny menilai ada kecocokan karakter klub dengan pelatih asal Belanda itu.

“Coach Van Gastel sudah membuktikan kapasitasnya sepanjang musim ini. Yang terpenting, tim ini konsisten menunjukkan identitas permainan menyerang dan penguasaan bola dari awal hingga akhir musim," katanya.

Meski PSIM belum mampu bersaing di papan atas musim ini, manajemen menilai klub asal Kota Yogyakarta itu membutuhkan proses.

"Membangun skuad yang kuat dan berkelanjutan juga tidak bisa dilakukan secara instan. Semua membutuhkan proses yang terus berkembang," ujarnya.

Sunny mengatakan PSIM akan fokus meningkatkan kualitas permainan tim agar bisa tetap bersaing di kompetisi teratas.

"Kami belajar dari banyak klub luar negeri, seperti Arsenal bersama Mikel Arteta, bahwa kesuksesan membutuhkan waktu, proses, dan fondasi yang kuat untuk mencapai tujuan utama,” kata Steven.

Arsenal dengan pelatihnya Mikel Arteta menjadi inspirasi PSIM Yogyakarta membangun pondasi tim dan memperpanjang kontrak pelatih Jean Paul Van Gastel.
