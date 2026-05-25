PSS Sleman Didenda Rp 30 Juta, Persib Bandung Paling Banyak Kena Sanksi Komdis PSSI

jogja.jpnn.com, SLEMAN - Musim kompetisi sepak bola Indonesia 2025/2026 resmi berakhir dengan catatan sejarah baru. Persib Bandung sukses mengunci gelar juara BRI Super League untuk ketiga kalinya secara beruntun, sementara Garudayaksa berhasil menjuarai Pegadaian Championship.

Selain itu, PSS Sleman dan Adhyaksa dipastikan promosi ke kasta tertinggi musim depan.

Namun, di balik selebrasi tersebut, Komite Disiplin (Komdis) PSSI tetap menjatuhkan sanksi kepada sejumlah klub yang dianggap melakukan pelanggaran.

Persib Bandung menjadi klub yang paling banyak dijatuhkan sanksi oleh Komdis PSSI dalam sidang pada 4, 5 dan 7 Mei 2026.

Berikut ini rangkuman hasil sidang Komite Disiplin:

Sidang Tanggal 4 Mei 2026

Fokus utama sidang ini adalah pelanggaran kehadiran suporter tamu serta insiden di laga Bhayangkara Presisi Lampung FC kontra Persib Bandung.

Persis Solo dan Persita Tangerang masing-masing didenda Rp 25.000.000 karena kehadiran suporter mereka di laga tandang.

Persib Bandung menerima akumulasi denda yang besar dalam sidang ini. Perinciannya meliputi denda Rp 25.000.000 karena kehadiran suporter tamu, Rp 60.000.000 akibat insiden suporter yang memasuki lapangan, Rp 60.000.000 karena penyalaan flare dan petasan, serta Rp 30.000.000 atas aksi pelemparan air minum ke arah lapangan.