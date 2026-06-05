Nyaman di Jogja, Kiper Timnas Perpanjang Kontrak di PSIM

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Manajemen PSIM Yogyakarta mempertahankan kiper utamanya Cahya Supriadi untuk musim depan.

Kiper Timnas Indonesia itu dipastikan tetap berseragam biru PSIM Yogyakarta.

Pada musim lalu, Cahya Supriadi tampil cemerlang. Statistik yang ia catatkan 107 penyelamatan, 1 asis, serta melepas 595 umpan sukses dari 797 percobaan.

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General Manager PSIM Jogja Steven Sunny mengatakan bahwa keputusan mempertahankan Cahya tidak lepas dari penampilan tersebut.

“Alasan kami mempertahankan Cahya adalah karena performanya musim ini memang cukup bagus," katanya.

Kendati pernah mengalami pasang surut dalam penampilannya, manajemen merasa puasa dengan kiprah Cahya.

"Kami memang tidak hanya menginginkan pemain yang siap bermain, tetapi kami juga ingin memiliki pemain potensial yang bisa dikembangkan. Salah satu contohnya adalah Cahya,” ujarnya.

Di sisi lain, sang pemain sendiri mengatakan sudah merasa nyaman bermain di tim asal Kota Yogyakarta itu.