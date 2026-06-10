Ikhsan Chan Jadi Pemain Pertama yang Dilepas PSIM Yogyakarta

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Manajemen PSIM Yogyakarta melepas pemainnya Ikhsan Chan.

Pemuda 22 tahun asal Medan itu menjadi pemain pertama yang dilepas PSIM Yogyakarta pada bursa transfer tahun ini.

Ikhsan tidak banyak mendapatkan kesempatan di tim hingga dipinjamkan ke klub Liga 2 FC Bekasi hingga akhir musim.

Kendati demikian, General Manager PSIM Jogja Steven Sunny tetap mengapresiasi profesionalisme sang pemain.

"Walaupun kebersamaan kami tidak berlangsung lama, tetapi dedikasi, kerja keras, serta kontribusi yang telah ia berikan saat membela PSIM sangatlah berarti bagi kami. Kami sangat mengapresiasi hal tersebut,” ujarnya.

Menurutnya, Ikhsan merupakan pemin muda potensial yang diharapkan bersinar pada masa mendatang.

"Kami mendoakan kelancaran serta kesuksesan untuk Ikhsan di pelabuhan karier selanjutnya,” ujarnya.

Meski tak lama berseragam Laskar Mataram, Ikhsan tetap bangga pernah menjadi bagian dari tim kebanggaan Kota Yogyakarta.