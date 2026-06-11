Deri Corfe Jadi Pemain Asing Pertama yang Dilepas PSIM

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Manajemen PSIM Yogyakarta tidak memperpanjang kerja samanya dengan pemain asal Inggris Deri Corfe.

Pemain yang didatangkan sejak musim lalu itu telah mencetak tiga gol dan satu assist bersama Laskar Mataram.

Mantan pemain Persiraja Banda Aceh tersebut sudah tampil 30 kali semasa kepelatihan Jean-Paul Van Gastel.

Baca Juga: Ikhsan Chan Jadi Pemain Pertama yang Dilepas PSIM Yogyakarta

General Manager PSIM Yogyakarta Steven Sunny menyanjung kerja keras Corfe selama berseragam biru putih.

"Selama satu musim bersama Laskar Mataram, ia berhasil menunjukkan profesionalitas dan etos kerja yang luar biasa, baik di dalam maupun luar lapangan,” katanya.

Kendati demikian, klub tidak menampik bahwa evaluasi tetap dilakukan setelah menjalani satu musim penuh kompetisi.

“Kami sama-sama tahu bahwa dunia sepak bola sangatlah dinamis. Walaupun jalan kebersamaan kami harus berpisah di titik ini, pengalaman dan kehadiran Deri telah memberikan warna tersendiri bagi perjalanan klub,” ujarnya.

Dengan pengumuman ini, Corfe menjadi pemain asing pertama yang dilepas manajemen PSIM. (mcr25/jpnn)