Hengkang dari PSIM, Donny Warmendam Kenang Laga Berkesan di Liga Indonesia

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Manajemen PSIM Yogyakarta berpisah dengan pemain asal Belanda Donny Warmerdam.

Bersama PSIM ia hanya tampil sebelas laga karena di awal musim harus berkutat dengan cedera.

Meski menjalani musim cukup singkat bersama PSIM, jebolan Ajax Amsterdam itu tetap menyimpan kesan mendalam selama berseragam tim Yogyakarta tersebut.

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“Semusim di PSIM, aku benar-benar menikmati waktuku di sana. Seandainya saja aku bisa bermain lebih banyak karena dukungan dari para penggemar sungguh luar biasa,” katanya.

Debutnya di Liga Indonesia ia kenang sebagai salah satu momen terbaik di karier sepak bola Donny Warmerdam.

“Penampilan perdanaku, laga comeback melawan Bali. Saat itulah pertama kalinya aku merasakan atmosfer di stadion. Selain itu, laga tandang melawan Persib juga sangat seru,” ujarnya.

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Seusai hengkang dari PSIM Yogyakarta, Donny melanjutkan kiprahnya bersama De Graafschap klub kasta kedua kompetisi negara kincir angin.

General Manager PSIM Steven Sunny tetap mengapresiasi kerja keras Donny bersama tim.