Mantan Penggawa Timnas Berpisah dengan PSIM Yogyakarta

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Andy Setyo menjadi pemain berikutnya yang dilepas PSIM Yogyakarta setelah berakhirnya musim 2025/2025.

Sebelumnya, beberapa nama seperti Donny Warmerdam, Deri Corfe dan Ikhsan Chan sudah terlebih dahulu angkat koper.

General Manager PSIM Jogja Steven Sunny mengatakan perjalanan berat harus dijalani Andy Setyo bersama Laskar Mataram.

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Pemain asal Pati, Jawa Tengah itu harus menepi cukup lama karena cedera yang membekapnya.

"Cedera yang didapat sejak masa pre-season memaksa dia untuk menepi cukup lama dan fokus pada pemulihan. Dia juga sempat bermain untuk EPA dengan tujuan mendapatkan menit bermain sebelum kembali ke tim utama,” kata Sunny.

Kendati demikian, Sunny mengatakan klub tetap mengapresiasi kerja keras sang pemain selama ini.

"Apresiasi tertinggi kami berikan untuk profesionalisme dan kerja keras yang sudah dia tunjukkan selama bersama Laskar Mataram,” ujarnya.

Meski tidak berseragam PSIM lagi, Sunny berharap mantan penggawa Timnas Indonesia itu bisa kembali ke performa terbaiknya. (mcr25/jpnn)