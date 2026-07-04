Resmi Berpisah, Pemain Asing PSIM Kenang Dukungan Suporter

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - PSIM Yogyakarta kembali melepas pemain asingnya. Kali ini Laskar Mataram mengakhiri kerja sama dengan Anton Fase.

Sebelumnya, Deri Corfe dan Donny Warmerdam menjadi pemain asing yang dilepas manajemen Laskar Mataram.

General Manager PSIM Jogja Steven Sunny mengatakan perjalanan Anton Fase saat debut bersama PSIM di Liga Super tidak lah berjalan mulus.

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“Waktu awal musim penampilannya cukup bagus dan sangat membantu tim, sayangnya dia mengalami cedera retak di bagian jari kaki pada pertengahan musim kemarin," katanya.

Cedera yang dialami pemain Belanda itu membuatnya harus absen cukup lama.

“Kami mengucapkan terima kasih atas kebersamaan dan dedikasi Anton dengan tim dan kami mendoakan yang terbaik untuk perjalanan karier Anton selanjutnya,” ujarnya.

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Anton Fase sendiri mangaku senang di PSIM meskipun hanya semusim.

"Saya juga merasa bahagia dengan seluruh hubungan yang telah saya bangun bersama para pemain, staf, dan semua orang di lingkungan klub,” kata Anton.