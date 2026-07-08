PSIM Yogyakarta Lepas Gelandang Energik Fahreza Sudin

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Manajemen PSIM Yogyakarta resmi mengakhiri kerja samanya dengan Fahreza Sudin.

Pemain asal Ternate itu menjadi salah satu tulang punggung tim musim kemarin.

Total ia tampil sebanyak 23 pertandingan dengan mengoleksi dua gol serta dua asis.

General Manager PSIM Yogyakarta Steven Sunny mengapresiasi kerja keras Fahreza Sudin selama menjadi bagian dari PSIM Yogyakarta.

"Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Fahreza Sudin atas profesionalisme, kerja keras dan dedikasi luar biasa yang telah ia tunjukkan selama bersama Laskar Mataram,” ujarnya.

Meski tidak berseragam Laskar Mataram lagi, Steven tetap mendoakan kegemilangan karier Fahreza Sudin ke depannya.

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"Semoga kesuksesan dan pencapaian gemilang selalu menyertai langkah Fahreza di pelabuhan karier yang baru,” katanya.

Hengkangnya Fahreza Sudin menambah deretan pemain PSIM musim lalu yang angkat kaki.