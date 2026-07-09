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Menpora Erick Thohir Bawa Kabar Soal Rencana Renovasi Stadion Mandala Krida

Kamis, 09 Juli 2026 – 07:10 WIB
Menpora Erick Thohir Bawa Kabar Soal Rencana Renovasi Stadion Mandala Krida - JPNN.com Jogja
Menpora Erick Thohir saat berkunjung ke Stadion Mandala Krida. Foto: Antara

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Menteri Pemuda dan Olahraga yang juga Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengatakan pemerintah pusat bakal membantu percepatan renovasi Stadion Mandala Krida, Yogyakarta. Langkah ini dilakukan agar infrastruktur stadion dapat segera dioptimalkan sesuai dengan regulasi yang berlaku.

Pernyataan tersebut disampaikan Erick saat menghadiri pertandingan semifinal Liga 4 Nasional 2026 antara Pasuruan United melawan Persinga Ngawi di Stadion Mandala Krida, Rabu (8/7).

Erick mengakui bahwa renovasi Stadion Mandala Krida sempat mengalami kendala akibat persoalan hukum yang muncul beberapa tahun silam.

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Namun, ia memastikan bahwa Pemerintah Daerah (Pemda) DIY saat ini tengah berupaya memenuhi segala persyaratan dokumen yang dibutuhkan untuk melanjutkan proyek tersebut.

Untuk memuluskan proses ini, Menpora menyatakan kesiapannya untuk menjadi mediator antara Pemda DIY dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Tadi sudah disampaikan, tentu kami dari pemerintah pusat nanti coba menjembatani antara Pemda dan KPK. Nanti ada beberapa isu dengan KPK untuk kita cari seperti apa solusinya," ujar Erick Thohir.

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Menurut Erick, langkah ini penting agar Pemda memiliki landasan hukum yang kuat dalam melakukan investasi tambahan, terutama untuk perbaikan fasilitas krusial seperti lampu penerangan stadion.

Dalam kunjungan tersebut, Erick menyayangkan kondisi fasilitas Stadion Mandalakrida yang dinilai belum memadai, khususnya pada aspek pencahayaan. Padahal, ia menilai stadion tersebut memiliki kualitas bangunan yang sangat baik.

Menpora Erick Thohir mengatakan pemerintah bakal membantu mempercepat proses renovasi Stadion Mandala Krida.
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TAGS   stadion mandalakrida stadion mandala krida mandala krida renovasi stadion mandala krida menpora Erick Thohir

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