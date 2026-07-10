Kiper PSIM Yogyakarta Siap Kerja Keras Selama TC Timnas di Bali
jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Kiper PSIM Yogyakarta Cahya Supriadi menjalani pemusatan latihan tim nasional Indonesia di Bali pada 5-12 Juli 2026.
Mereka akan menjalani latihan di bawah arahan John Herdman untuk persiapan ASEAN Championship Hyundai Cup 2026.
Kiper utama PSIM itu menjadi satu-satunya pemain Laskar Mataram yang mendapatkan panggilan Timnas Indonesia.
Cahya sendiri mengaku senang bisa mendapatkan kepercayaan dengan mengikuti pemusatan latihan tersebut.
"Pastinya bersyukur bisa dapat kesempatan baik ini, kembali dipanggil timnas untuk ikut pemusatan latihan di Bali,” katanya.
Mantan kiper Persija Jakarta itu berambisi mengerahkan kemampuan terbaiknya selama di Pulau Dewata.
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"Saya bakal kerja keras, fokus dan serap semua ilmu yang dikasih. Pastinya ingin masuk skuat utama buat ASEAN Championship nanti, tetapi itu urusan nanti," ujarnya.
Dukungan penuh dari PSIM dan pencinta sepak bola Yogyakarta menurutnya menjadi modal berharga untuk memberikan yang terbaik. (mcr25/jpnn)
Kiper muda PSIM Yogyakarta Cahya Supriadi dipanggil timnas untuk menjalani pemusatan latihan di Bali.
Redaktur : Januardi Husin
Reporter : M. Sukron Fitriansyah
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