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Kiper PSIM Yogyakarta Siap Kerja Keras Selama TC Timnas di Bali

Jumat, 10 Juli 2026 – 10:44 WIB
Kiper PSIM Yogyakarta Siap Kerja Keras Selama TC Timnas di Bali - JPNN.com Jogja
Cahya Supriadi menjalani latihan bersama timnas Indonesia di Bali. Foto: PSIM

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Kiper PSIM Yogyakarta Cahya Supriadi menjalani pemusatan latihan tim nasional Indonesia di Bali pada 5-12 Juli 2026.

Mereka akan menjalani latihan di bawah arahan John Herdman untuk persiapan ASEAN Championship Hyundai Cup 2026. 

Kiper utama PSIM itu menjadi satu-satunya pemain Laskar Mataram yang mendapatkan panggilan Timnas Indonesia.

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Cahya sendiri mengaku senang bisa mendapatkan kepercayaan dengan mengikuti pemusatan latihan tersebut. 

"Pastinya bersyukur bisa dapat kesempatan baik ini, kembali dipanggil timnas untuk ikut pemusatan latihan di Bali,” katanya. 

Mantan kiper Persija Jakarta itu berambisi mengerahkan kemampuan terbaiknya selama di Pulau Dewata.

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"Saya bakal kerja keras, fokus dan serap semua ilmu yang dikasih. Pastinya ingin masuk skuat utama buat ASEAN Championship nanti, tetapi itu urusan nanti," ujarnya. 

Dukungan penuh dari PSIM dan pencinta sepak bola Yogyakarta menurutnya menjadi modal berharga untuk memberikan yang terbaik. (mcr25/jpnn)

Kiper muda PSIM Yogyakarta Cahya Supriadi dipanggil timnas untuk menjalani pemusatan latihan di Bali.

Redaktur : Januardi Husin
Reporter : M. Sukron Fitriansyah

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TAGS   PSIM Yogyakarta Timnas Indonesia pemusatan latihan cahya supriadi psim hari ini psim jogja

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